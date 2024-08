Gran finale alle Summer Nights. La musica dei Tiromancino suona al 5 Terre Outlet Village

Gran finale per le ‘Summer Nights’ a Brugnato 5Terre Outlet Village con protagoniste la musica e le parole dei Tiromancino. La band romana fondata e guidata da Federico Zampaglione (nella foto), che ha firmato canzoni entrate nella memoria di diverse generazioni come ‘Per me è importante’, ‘La descrizione di un attimo’ e ‘Due destini’, si racconterà sabato, dalle 21 con ingresso libero, al microfono della voce di Radio Number One Laura Basile, in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della loro carriera. L’intero evento live verrà poi trasmesso in radio domenica 25 agosto alle 21. I Tiromancino fondati da Federico Zampaglione nascono nel 1989 e durante gli anni 90 pubblicano quattro album: Tiromancino (1992), Insisto (1994), Alone alieno (1995), Rosa spinto (1997). Dischi improntati alla commistione tra forma canzone e ricerca di sonorità non convenzionali. Nel marzo 2000 i Tiromancino debuttano su Virgin con il loro quinto album, ‘La descrizione di un attimo’, che grazie ad un inarrestabile passa-parola tra appassionati e addetti ai lavori e ad un’intensa attività live fa crescere in maniera esponenziale il seguito di pubblico e il consenso della critica.

Da ‘Strade’, il singolo presentato a Sanremo 2000 e premiato con il secondo posto nella sezione ‘Nuove proposte’, a ‘La descrizione di un attimo’, affascinante fusione di melodia, ritmo e intensità lirica, fino all’exploit di ‘Due destini’, brano poi inserito nella colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek ‘Le fate ignoranti’, i Tiromancino vedono concretizzarsi molti dei loro obiettivi, sia sul piano commerciale sia su quello artistico. Da lì la crescita è continua e inarrestabile, con il gruppo ormai intorno al nucleo Federico Zampaglione, Andrea Pesce e Luigi Pulcinelli e ‘In continuo movimento’, preceduto dal singolo ‘Per me è importante’, a conquistare il primo posto in classifica per attestarsi per tutto l’inverno 2002 tra i singoli di maggiore successo, grazie anche a un video innovativo che ne sottolinea l’atmosfera intimista e la delicatezza del testo. Il resto, sono oltre vent’anni di carriera e di successi. Anche in occasione di questo evento, dalle 18 alle 24, sarà possibile usufruire degli extra sales, come nelle precedenti ‘Summer Nights’, e i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24.

Marco Magi