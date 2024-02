"Graduatorie provvisorie alloggi E.R.P. La Spezia consultabili online su ARTEsp: privacy e trasparenza nel bando di concorso"

L’amministrazione comunale comunica che dal 21 febbraio e per un periodo di 30 giorni, sul sito internet dell’Azienda regionale territoriale edilizia - La Spezia www.artesp.it è possibile consultare le graduatorie provvisorie relative al bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. nel comune della Spezia, pubblicato il 24 luglio 2023. Si precisa che, nel rispetto della vigente normativa per Ia tutela della privacy Ia pubblicazione delle graduatorie provvisorie avviene solo ed esclusivamente attraverso il codice identificativo attribuito, corrispondente al numero di domanda, già comunicato ad ogni partecipante sulla ricevuta di consegna della stessa.

A.R.T.E. mette a disposizione, nell’ufficio di via Parma 13B alla Spezia, una postazione assistita per Ia consultazione delle graduatorie provvisorie, previo appuntamento da fissare chiamando il n. 0187 566860 oppure utilizzando Ia app Housing plus scaricabile sui sito www.artesp.it.