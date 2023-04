Golfo meta privilegiata del ’turismo matrimoniale’ "Settore in grande crescita"

Il Golfo dei Poeti come méta del wedding tourism. Confartigianato punta forte sul mercato del ‘turismo dei matrimoni’, con la creazione di un portale ad hoc in cui riunire le principali imprese spezzine del settore. Dopo la pandemia, anche questa particolare nicchia di turismo è in forte crescita, e il golfo spezzino con i suoi angoli e panorami da sogno può dire la sua. "Moltissimi stranieri vogliono venire a dire sì in Italia – ha spiegato il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli nella riunione con le aziende del settore – nel 2022 sono stati 11mila i matrimoni di stranieri in Italia. Confartigianato vuole dedicare la sua attenzione sul wedding. Sulla base della durata del soggiorno delle coppie e degli invitati alla cerimonia, per il 2022 si sono stimati 619mila arrivi e oltre 2 milioni di presenze turistiche collegate al destination wedding, pari a un fatturato stimato di 599 milioni, circa l’11% in più rispetto ai livelli stimati nel 2019. La Spezia, Golfo dei Poeti, Portovenere, Lerici, Cinque Terre hanno forti potenzialità di crescita in questo campo". "Alle ultime fiere del turismo – prosegue Antonella Simone responsabile turismo ed eventi dell’associazione di via Fontevivo – abbiamo ricevuto la richiesta da alcuni tour operator esteri di avere contatti con imprese del territorio per organizzare matrimoni ed eventi nelle nostre location". Così le aziende spezzine hanno fatto rete: servizi di catering, ristoranti, fotografi, wedding planner, ncc, charter nautici, pasticcerie, estetiste, acconciatori, abiti da sposa e cerimonia, bomboniere, allestimenti floreali, allestimenti audio, luci, video e perfino il trenino turistico, saranno promossi in un apposito portale dedicato all’interno del sito del turismo di Confartigianato, www.cinqueterreholidays.com. "Non sarà questo l’unico strumento di promozione del settore wedding – aggiunge Gianluca Giannecchini, consulente turistico di Confartigianato – avvieremo una forte azione di marketing presso tutte le attività ricettive: molte coppie di giovani turisti affollano il nostro territorio, sarà un messaggio importante per farli tornare e coronare da noi il loro sogno d’amore". "L’amministrazione sta lavorando in questo senso – ha ribadito l’assessore al Patrimonio e promozione grandi eventi del Comune Manuela Gagliardi – dall’ottobre 2018 è possibile celebrare matrimoni ed unioni civili presso luoghi diversi dal palazzo comunale".