Gli ’Scarti’ protagonisti a Milano: ‘Bidibibodibiboo’ in 21 repliche

Fino a domenica 10 marzo, per un totale di 21 repliche, gli spezzini ’Scarti - Centro di produzione teatrale d’innovazione’ sarà a Milano con tre spettacoli. Contemporaneamente, a Roma andrà in scena il debutto nazionale dei due giovani artisti spezzini Davide e Alice Sinigaglia, anche loro del ‘vivaio’ Scarti. Ha debuttato martedì 20 febbraio, al Piccolo Teatro Grassi di Milano (in scena fino a domenica 3 marzo) ‘Bidibibodibiboo’ la nuova grande produzione, interamente realizzata al Dialma - Cantiere creativo urbano, il centro culturale di Fossitermi alla Spezia, presentata in prima nazionale alla rassegna di teatro contemporaneo ‘Fuori Luogo’ a fine gennaio, sempre con la direzione artistica di Andrea Cerri. Coinvolti nel progetto numerosi spezzini: dall’artista e scenografo Alessandro Ratti che ha realizzato le scenografie presso l’Officina Scenotecnica Scarti al light designer Daniele Passeri. E ancora tecnici e organizzatori che hanno curato ogni fase della produzione, dai contratti alla distribuzione, all’allestimento fino alla cura della comunicazione. Sempre a Milano, quasi in contemporanea, da oggi fino a domenica 3 marzo, sarà in scena al Teatro Fontana, in zona Isola, l’altra produzione targata Scarti, ‘La Ferocia’ di VicoQuartoMazzini, dal romanzo di Nicola Lagioia, spettacolo che proprio da Sarzana è partito nell’ottobre scorso e sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica in tutta Italia (sold out le date a Roma, Bari, Torino nei più prestigiosi teatri).

E ancora, dall’8 al 10 marzo, una terza produzione debutta a Milano: ‘Stai Zitta!’, spettacolo tratto dal libro di Michela Murgia, andrà in scena al meraviglioso Teatro Carcano, in zona Porta Romana. Tre produzioni Scarti che stanno interagendo con le più grandi realtà teatrali nazionali e stanno ricevendo consensi, portando in scena attori e attrici di spicco oltre a tanti talenti spezzini, che stanno lavorando agli spettacoli in varie forme e non solo salendo sul palco.

m.magi