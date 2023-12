Gli obbiettivi del 2024 in vista del bilancio

In programma domani alle 18 il consiglio comunale di Levanto si riunisce per l’ultima seduta prevista nel 2023 e sarà chiamato a votare su vari argomenti all’ordine del giorno per fare il punto sul nuovo anno ormai in arrivo. Tra le tematiche che saranno discusse nella scaletta, la ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale lo scorso novembre, gli obiettivi e indirizzi per l’anno 2024 della ’Levante multiservizi srl’, società partecipata dal Comune, inoltre la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune a seguito della legge di revisione straordinaria delle partecipazioni degli enti locali. In consiglio maggioranza e minoranza discuteranno i provvedimenti conseguenti alla ricognizione annuale dei servizi pubblici a rilevanza economica, si parlerà poi dell’elenco delle disponibilità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie nell’esercizio finanziario 2024 e la determinazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2024.

A Levanto venerdì nell’aula del consiglio si voterà anche la conferma dell’addizionale comunale Irpef per l’esercizio dell’anno 2024 e l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’Imu dell’anno 2024. Infine si parlerà anche di azioni a breve-medio termine del programma dell’amministrazione comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione economica 2024-2026.