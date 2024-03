Gli Evasi al Dialma con Edward Albee

La Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra ripropone sabato sera alle 21 un grande classico del proprio repertorio che sta ancora riscuotendo un grande successo. Va in scena al teatro Dialma Ruggiero di Spezia lo spettacolo dal titolo ’Chi ha paura di Virginia Woolf?’, testo scritto dal drammaturgo statunitense Edward Albee vincitore di tre premi Pulitzer, reso famoso negli anni Sessanta nella versione cinematografica interpretata da Elizabeth Taylor e Richard Burton. La regia è affidata a Bruno Liborio che sarà anche uno dei protagonisti sulla scena nel ruolo di George. Insieme a lui anche gli attori Tina Iovine (Martha), Davide Grossi (Nick) e Lisa Baggio (Honey). Alle luci Sabrina Battaglini e alle musiche mentre gli effetti sonori sono curati da Fabrizio Corci. Sono già aperte le prenotazioni contattando il numero 335.8254436: il costo dei biglietti è 13 euro intero, 10 euro invece per gli over 65 e under 18.