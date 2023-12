"Giusto ripristinare la legalità, ma c’è anche un problema sociale"

"Condividiamo il ripristino della legalità conseguente allo sgombero degli alloggi popolari occupati abusivamente. Alloggi che in tal modo possono tornare disponibili per essere assegnati a famiglie che da anni sono legalmente in graduatoria e pazientemente in attesa di assegnazione. Ma detto questo non siamo d’accordo che l’amministrazione comunale riduca tutto a problemi di ordine pubblico". A firmare la nota sono il segretario generale della Camera del lavoro Luca Comiti e il commissario straordinario del Sunia Franco Bravo, che argomentano: "Innanzitutto occorre capire perché e come queste famiglie sono giunte a compiere questa azione, renderle consapevoli che dovranno rispondere dell’atto illegale commesso e nel contempo attivare per i casi che lo richiedono il sostegno necessario attraverso i servizi sociali e di quanti agiscono in aiuto alle famiglie in difficoltà. C’è un problema di legalità ma c’è soprattutto un problema sociale e civile che va affrontato. E ci sono anche negligenze, sottovalutazioni e disinteresse che non possono essere taciute e che riguardano chi nel libero mercato della locazione non è in grado di pagare gli attuali affitti, il fatto che non si trovano case in affitto, che c’è una proliferazione incontrollata e quindi fuori da ogni programmazione delle locazioni brevi. Tutto questo suggerisce che c’è un gran bisogno di nuove case popolari. Di un nuovo piano casa".