Giacomobono sbatte la porta. Bufera in maggioranza a Follo

La vittoria alle elezioni è alle spalle. Adesso a Follo si respira "maretta" e a scuotere l’avvio dei lavori della giunta della sindaca Rita Mazzi ci ha pensato l’ex assessore Pasquale Giacomobono che ha rassegnato le dimissioni da consigliere di maggioranza. Una decisione motivata dalla forte delusione di non essere confermato nel ruolo di giunta dopo le precedenti esperienze. I componenti della nuova giunta infatti saranno Laura Sardi, Corrado Vezzi, Marina Ricco e l’assessore esterno Francesco Ratti. Inoltre Laura Sardi ricoprirà il ruolo di vicesindaco. Nessun incarico dunque per Giacomobono che ha sbattuto la porta e lasciato il consiglio comunale. "Una decisione sofferta – ha scritto – dopo cinque anni trascorsi come assessore ai servizi sociali, polizia municipale e sport garantendo e assicurando, sempre e comunque, la mia totale ed esauriente presenza e disponibilità di istituto. La rieletta sindaco non ha saputo, oppure non ha voluto, comunicarmi eventuali incarichi che avrei potuto, o dovuto, ricevere, fino a quando ho appreso indirettamente che i giochi erano quasi definitivamente conclusi. Due figure della precedente legislatura sarebbero state confermate, una carica veniva ricoperta da un esterno, senza alcuna candidatura rispetto alla trascorsa campagna elettorale". Ad agitare ancor di più le acque l’incarico assegnato a un assessore esterno. "Mi chiedo le ragioni della scelta – prosegue Giacomobono – anche se in realtà ha già rivestito, per circa un anno e mezzo, questo ruolo esternamente alla precedente giunta ma quando si è trattato di rendere conto del proprio operato in sede di campagna elettorale, tale personalità non ha voluto categoricamente candidarsi. Nei giorni scorsi, ho avuto alcuni incontri con la rieletta sindaco nel tentativo di comprendere l’epilogo degli ricevendo la proposta di rivestire come consigliere le medesime deleghe già ricoperte in passato nel mio ormai ex incarico di assessore le ho annunciato le mie dimissioni". La sindaca Rita Mazzi, contattata sulla vicenda, ha replicato con fermezza. "Potrei liquidare la questione – ha spiegato – con un semplice no comment. Ma ricordo comunque che il consigliere Giacomobono ha ottenuto 118 preferenze ottenendo il sesto posto. E comunque le scelte spettano a me. Al suo posto sarei rimasta come consigliere comunale senza tanto clamore, continuando a svolgere il mio compito all’interno di una squadra della quale ho già fatto parte oltre a partecipare alla nuova vittoria elettorale".

Massimo Merluzzi