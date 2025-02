Genova, ecco i candidati. Centrodestra, c’è Piciocchi. Salis per il campo largo

A Genova il centrodestra e il campo largo hanno i loro candidati a sindaco. Nel giorno in cui la coalizione che governa anche la Regione ha presentato il proprio alfiere – si tratta di Pietro Piciocchi, avvocato e sindaco facente funzioni della città della Lanterna –, nel centrosinistra gli alleati hanno trovato la quadra su Silvia Salis, genovese, vicepresidente vicario del Coni. Piciocchi, nella conferenza stampa di presentazione tenutasi all’auditorium dell’acquario di Genova – presenti anche il governatore regionale Marco Bucci e i maggiorenti dei partiti della coalizione, tra cui il viceministro leghista Edoardo Rixi a non ha nascosto la felicità per la candidatura. "La accetto con grande passione, determinazione ed entusiasmo, un atteggiamento che in questi anni impegnativi ho cercato di mettere in campo tutti i giorni per la mia città. Ho fatto riflessioni interiori dopo quanto è successo con l’elezione del presidente Bucci: potevo ragionare di aver già dato il mio contributo. Ma chi nella vita ha ricevuto deve dare, chi come me ha ricevuto tanto deve restituire alla comunità. Ecco perché ho deciso di accettare questa candidatura che mi è stata chiesta da tanti amici che fanno parte di una coalizione molto vicina. Vogliamo mettere al centro i cittadini perché sono al centro di tutto. Il nostro ruolo è il servizio ai cittadini, non il potere. Proseguiremo quello che abbiamo iniziato, siamo anni luce da gestione clientelare" ha detto Piciocchi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Nuovo Psi e da due liste civiche.

Proprio pochi minuti prima dell’avvio della conferenza di presentazione organizzata da Piciocchi, è arrivata la conferma della convergenza dei partiti del campo largo su Silvia Salis, che ieri ha annunciato le proprie intenzioni al consiglio nazionale del Coni e già oggi dovrebbe tenere il primo momento pubblico. "Ho accettato la proposta che mi è stata fatta chiedendo le garanzie che la squadra fosse la più grande possibile e la squadra è molto grande e mi ha portato ad accettare questa grande sfida. Aver fatto parte del Coni mi dà una grande esperienza in un ente pubblico. Ringrazio tutti e da questo mondo mi porterò dietro il concetto di fair play, partecipazione, l’importanza di ascoltare persone di differenti provenienze. Voglio fare una corsa basata sulle mie idee e lo sport mi ha insegnato molto" ha detto Salis nel corso del Consiglio nazionale. "La mia è stata una scelta di cuore per la mia città, un impegno preso per il posto che amo e un modo per tornare a casa mia, e questo lo voglio condividere con voi, ed è stata l’ultima cosa che ho raccontato a mio padre e ne era orgoglioso. Questo è un percorso che farò anche con lui e voglio ringraziare per gli infiniti messaggi che mi sono arrivati per la sua improvvisa e straziante scomparsa".

Matteo Marcello