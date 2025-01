’Geco e il girasole’ da Liberi tutti

Verrà presentato domani, alle 18 alla librria ’Liberi tutti’, il libro ‘Il Geco e il Girasole’ di Francesco Vito Ciaravino; l’autore dialogherà con Marina Cappelletti. Il testo traccia la storia di due giovani che, incontrandosi, scoprono la responsabilità celata dietro il sentimento dell’amore. Convinti che il legame instauratosi tra loro possa estirpare le ferite di tutta una vita, entrambi si concedono alla passione, resistendo ai terremoti di un’anima che, per la prima volta, si affaccia verso qualcosa di corrisposto.

"Questa credenza, però, vacilla: non è possibile guarirsi a vicenda – si legge nella nota di Ciaravino – L’unica via è separarsi in preda a un timore ormai ingestibile. La rabbia, la tristezza e la nostalgia riportano i due a sognarsi di continuo, senza che però ci sia un concreto mutamento interiore da parte loro". Di quel rapporto così autentico, ora, resta solo la speranza di rincontrarsi un giorno e ricominciare. "L’amore non ci ha abbandonato. L’amore ha solo cambiato stagione e dimensione in cui rinascere".

Info 0187 020576. Ingresso libero.