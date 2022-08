Gamba straziata dall'elica: 17enne in rianimazione

E’ ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Andrea, in prognosi riservata, la ragazza di 17 anni vittima martedì pomeriggio di un gravissimo incidente alla gamba mentre era in gommone con quattro amici.

La giovane, per cause ancora al vaglio della guardia costiera, è stata sbalzata in acqua e la sua gamba sinistra è stata lesionata dall’elica del motore, con ferite leggere anche all’arto destro. La ragazza, che risiede in provincia di Massa, è stata sottoposta immediatamente ad un delicato intervento chirurgico e poi trasferita nel reparto di rianimazione. I medici l’hanno tenuta sedata per tutta la notte e anche nella giornata di ieri, in attesa di verificare l’esito dell’operazione. Tra l’altro la 17enne è risultata positiva al covid, anche se del tutto asintomatica, ma questo al momento è davvero il male minore.

Le condizioni della sua gamba sinistra, stando a quanto trapela, non sarebbero buone. L’incidente è avvenuto nel golfo fra Tellaro e Torre Scola. Il conduttore del gommone, noleggiato a Marina di Carrara, ha detto che lo stesso si è ’impennato’ a causa di un’onda anomala.

Questa, secondo le deduzioni della capitaneria di porto, sarebbe stata affrontata a forte velocità.

Ieri la guardia costiera con la motovedetta Cp 865 è stata impegnata alle 13 a Corniglia per soccorrere un turista italiano di 38 anni caduto sugli scogli. Ha riportato un trauma ad una gamba, immediato l’intervento via mare col personale del 118. Soccorsa nel primo pomeriggio una bambina di 10 anni, infortunatasi ad una mano mentre risaliva a bordo della propria imbarcazione alla fonda. Trasferita a Portovenere per una prima medicazione, quindi alla Spezia a bordo del battello veloce dell’ufficio locale marittimo.

Massimo Benedetti