Ruba una borsa a una donna durante un funerale, denunciato il ladro seriale

La Spezia, 3 giugno 2022 – Non era la prima volta, anzi sono state tante e in quest'occasione, la borsetta l'ha rubata durante un funerale. È accaduto qualche giorno fa nella chiesa di piazzetta Sant'Agostino dove la squadra mobile è intervenuta perché una donna, al termine del rito funebre, aveva lasciato la propria borsa sulla panca in prima fila, per raggiungere l’altare e ringraziare le persone che erano intervenute alla cerimonia religiosa, ma quando era ritornata al proprio posto si era accorta che la sua borsa era sparita.

A quel punto gli investigatori, grazie alla collaborazione del parroco, sono riusciti a visionare le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno, potendo constatare che la borsa era stata asportata da un uomo, presumibilmente un cittadino italiano di circa 60 anni, che però era sconosciuto anche allo stesso prete.

Le ricerche hanno subito permesso di individuare nel quartiere Umbertino una persona che corrispondeva alle caratteristiche fisico/somatiche e all’abbigliamento dell’uomo individuato nelle immagini. Messo alle strette, l’uomo, un 62enne residente fuori regione, tossicodipendente e con numerosi reati contro il patrimonio, ha ammesso il furto e ha condotto gli agenti ad una scalinata che porta da via XX Settembre alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, luogo in cui aveva nascosto la borsa dopo averla ovviamente ripulita del suo contenuto. L'uomo ha anche riferito di aver buttato i documenti della donna ed altri oggetti sotto un’autovettura in sosta, ma le ricerche non hanno permesso il ritrovamento di queste altre cose.

Accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo, che è risultato avere a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, con particolare riferimento proprio ai furti di borse all’interno delle chiese (ultimo scoperto, in ordine di tempo, commesso il 4 ottobre 2021 a Trento all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore), è stato denunciato per il reato di furto aggravato all'autorità giudiziaria.