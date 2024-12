Forza Italia entra in Consiglio. Ratti e Tarabugi gli alfieri

Forza Italia torna nel Consiglio comunale della Spezia. Nei giorni scorsi, la costituzione del gruppo comunale che vedrà i consiglieri Barbara Ratti (capogruppo) e Marco Tarabugi, con Kristopher Casati assessore di riferimento all’interno della giunta comunale. "Grazie al brillante risultato ottenuto nelle recenti elezioni regionali, Forza Italia si afferma come il secondo partito della coalizione di centrodestra, dimostrando il forte sostegno dei cittadini spezzini – dicono i tre –. Siamo pronti a riprendere un ruolo attivo e propositivo, portando avanti le istanze della comunità e collaborando con gli altri membri della coalizione".

"Proseguire il lavoro in Consiglio comunale come capogruppo di Forza Italia – dice Barbara Ratti – rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al coordinatore nazionale Antonio Tajani, al vice coordinatore Alberto Cirio e al coordinatore regionale Carlo Bagnasco per la fiducia riposta in me e per avermi accolto in questo partito. Credo fermamente nel lavoro di squadra e sono certa che, insieme al consigliere Tarabugi e all’assessore Casati, potremo offrire un supporto concreto all’amministrazione e al nostro sindaco Pierluigi Peracchini".

"Continuerò a lavorare con determinazione per promuovere politiche che possano migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, favorendo lo sviluppo del territorio e rispondendo alle esigenze della comunità". aggiunge Casati.