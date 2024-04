’Food for profit’ al Nickelodeon

Al cinema Nickelodeon di Genova, in via della Consolazione 5r, è stata organizzata, per domani alle 21, una proiezione gratuita del documentario ‘Food for profit’ con introduzione degli autori e dibattito finale. Si tratta di un docufilm frutto di una produzione indipendente e dal basso che documenta le politiche alimentari europee e le relative pratiche industriali della produzione primaria del cibo che finisce ogni giorno sulle nostre tavole. Fin dalla sua proiezione al Parlamento Europeo ha suscitato grande interesse e sono in corso centinaia di proiezioni in tutta Italia che ne stanno facendo un importante caso mediatico. Il docufilm affronta le principali problematiche legate in particolare agli allevamenti intensivi: non solo maltrattamenti degli animali, ma anche sfruttamento dei lavoratori, inquinamento delle acque, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza. Sono 16 le realtà cittadine che hanno collaborato alla costruzione di questo evento con l’intenzione di attivare una riflessione collettiva e locale su un tema scomodo e complesso come gli allevamenti intensivi e più in generale sulla sostenibilità delle filiere alimentari.