Follo ’capitale’ dell’equitazione In 200 per i campionati regionali

Un lungo week end di sport e convivialità all’insegna della passione per i cavalli. Così Follo, attraverso il maneggio di Ads Equestrian, consolida la centralità in campo ippico facendosi crocevia di gare e incontri. L’occasione è stata data dai campionati regionali di equitazione con gare ’open’, aperte anche a cavalli e atleti di altre regioni. Ben duecento i quadrupedi e altrettanti gli atleti arrivati nel maneggio attiguo al campo sportivo dove si allena lo Spezia. L’effetto indotto è stato quello di un’animazione a largo spettro sul territorio, con benefici per il tessuto commerciale.

Nell’occasione sono stati selezionati i componenti della rappresentativa ligure che parteciperà alla prestigiosa Coppa del Presidente in piazza di Siena a Roma. Sabato sera appendice di pallavolo, con partite tra le squadre di ogni maneggio; così la classifica: Sarzanese, Horse Club Rapallo e Ads Equestrian La Spezia. Ieri il clou con le tre gare ad ostacoli fra le squadre di ogni maneggio; due se le è aggiudicate la Horse Club di Rapallo; una è stata vinta dalla Sarzane Anche così Ads Equestrian, affiliata FISE, consolida il suo progetto di sviluppo che fa perno su strutture e servizi.

"Il maneggio - dice Laura Lo Presti, in prima nella gestione della struttura nelle vesti di istruttrice per la scuola di equitazione - offre la possibilità di ospitare i cavalli con diverse modalità,dalla classica pensione all’inglese, fino ad arrivare a soluzioni che comprendono la cura quotidiana nel caso i proprietari a dei cavalli non riescano a dedicarsi a loro tutti i giorni per via del poco tempo a disposizione. Grazie alla collaborazione di istruttori qualificati, l’ Asd Equestrian vanta anche una scuola di equitazione in grado di accogliere allievi principianti ed esperti e di seguirli nella loro formazione dal livello base ai base ai livelli agonistici più alti. Inoltre per chi volesse entrare a far parte del mondo dell’equitazione senza dover prendere l’impegno di acquistare un cavallo il maneggio mette a disposizione cavalli per le prime esperienze. La prospettiva è anche quella di organizzare campus estivi per ragazzi".A condividere l’impegno sul piano della formazione, per i privati e gli agonisti, sono gli istruttori Graziano Rondinetti e Massimo Ravenna.