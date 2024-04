Finale per lo ’Sprugolino d’oro’

La prima edizione dello ‘Sprugolino d’Oro’ manda in scena oggi, 16.30 in Sala Dante la finale. Il concorso canoro per bambini e ragazzi, riservato a concorrenti tra i 5 e i 15 anni vedrà sul palco 30 concorrenti. È ideato da Marco Tarabugi, in collaborazione con la scuola di musica Music Factory, Tandem e Musicando ed il Cantagiro, con il patrocinio del Comune della Spezia. Presenteranno l’evento Selene Ricco e Maurizio Damerini, in palio un book fotografico offerto da Ptz Photo lab; il vincitore della sezione Singola (c’è anche la Family, in cui i concorrenti si esibiranno con i propri parenti), otterrà l’accesso diretto alle Semifinali nazionali del Cantagiro e verrà segnalato alla direzione artistica di ‘Io Canto’ di Mediaset. Nella giuria presieduta dal collega Marco Magi (direttore artistico), oltre a Tarabugi, anche Daniela Carli, Gabriella Crovara, Alessio Boni, Davide Micoli, Susanna Varese, Gianluca Capellazzi, Daniele Giorgi e Andrea Canini. Parteciperanno i ballerini del Centro studio Danza Dancing Project. Entrata gratuita.