’Filippiche’. Ma per ridere

Non sono le orazioni che Marco Tullio Cicerone pronunciò contro Marco Antonio, e neppure, le meno note (precedenti), di Demostene, contro il re di Macedonia Filippo II. ‘Le Filippiche – Atto finale’ è il titolo del nuovo spettacolo teatrale di e con Filippo Caccamo, di scena sabato, alle 21, al Teatro Civico, nella produzione e organizzazione di Artespettacolo. È un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Con sguardo acuto e sensibile, Caccamo affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani. Utilizzando la sua abilità nel maneggiare le parole e il suo talento musicale, il tutto condito con una scenografia vivace e creativa, lo showman trasforma queste situazioni comuni in momenti di riflessione, risate, emozioni. Uno spettacolo che sorprende e diverte, grazie all’interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco. Le Filippiche è un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l’importanza delle piccole e grandi sfide che ci accompagnano lungo il cammino. Filippo Caccamo regala uno show indimenticabile, un’esperienza teatrale che lascia il segno e ci fa guardare la vita con occhi nuovi.

Caccamo, ospite a ‘Orientamenti’ di Genova a metà novembre ha sempre avuto una grande passione per l’arte, infatti, dopo aver completato una laurea triennale in Beni culturali, si è laureato in Storia e critica dell’Arte. "Il mondo universitario – spiega l’attore – è il punto di partenza della mia carriera. Nel 2017 ho iniziato a creare contenuti sui social, creando una vasta community che oggi conta oltre un milione e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e TikTok". I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Civico, con orario 8.30-12, contattando il numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].

Marco Magi