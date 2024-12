Fezzanese chiude l’anno in coda

Si chiude male per la Fezzanese il girone d’andata ed il 2024. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini perde 4-2 sul campo del Ghiviborgo nella diciassettesima ed ultima giornata d’andata del girone E di serie D. I fezzanoti restano pertanto all’ultimo posto in classifica e vedono peggiorare la loro situazione vedendo aumentare il loro divario dalle altre contendenti alla salvezza. Comunque la prestazione dei verdi, contro un avversario molto forte che attualmente occupa il quinto posto in graduatoria, è stata positiva ed avrebbe potuto concludersi in modo diverso se alcuni episodi decisivi non avessero girato negativamente. A tal proposito il nuovo allenatore Andrea Gatti, che in settimana prendeva il posto del mister uscente Alberto Ruvo, all’esordio in maglia verde ha spiegato. "Sono comunque contento della mia squadra, ho apprezzato l’atteggiamento, la voglia e la determinazione di non mollare mai peccato, ripeto, per qualche episodio che ci è girato un pò storto e ripartiamo dalla prestazione e andiamo avanti. Adesso dobbiamo prepararci per bene per queste feste e per la prossima partita molto impegnativa e cercheremo di fare del nostro meglio e lottare fino alla fine". Al team di Fezzano non bastano pertanto le reti di Mariotti e Bruccini che gli consentono di pareggiare momentaneamente in due diverse occasioni in una partita difficile nella quale erano purtroppo privi di alcuni elementi importanti come lo squalificato D’Alessandro e gli infortunati Cesarini, ex professionista, Masi e Giampieri. Oltre al nuovo tecnico faceva il suo esordio in maglia verde anche il neoacquisto Antezza. Adesso c’è la tradizionale sosta per le feste natalizie ed il campionato di serie D riprenderà domenica 5 gennaio 2025 con l’inizio del girone di ritorno che vedrà la Fezzanese di nuovo in trasferta contro una delle squadre più forti del girone E il Seravezza attualmente al terzo posto in una sorta di derby dato che le due squadre giocano nel medesimo campo.

Paolo Gaeta