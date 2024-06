Festa della Repubblica. Il prefetto consegna le onorificenze al merito a ufficiali e cavalieri

In occasione della Festa della Repubblica celebrata in piazza Brin, il Prefetto di Spezia Maria Luisa Inversini ha consegnato a 11 cittadini della provincia, che si sono distinti nell’ambito delle istituzioni e nel sociale, le onorificenze di ufficiale e cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal presidente della Repubblica. L’onorificenza di ufficiale è stata assegnata a Italo Lunghi (direttore di Tele Liguria Sud e portavoce della Curia Vescovile) e Maria Cristina Failla, magistrato in quiescenza. I cavalieri sono Gino Lanieri (impiegato in quiescenza), Alberto Brunetti (sottufficiale della Marina militare in congedo e responsabile della associazione “Luna Blu”), Gian Maria Cavallini Medico specialista in chirurgia oculare, Domenico Addabbo Sotto Tenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, Gabriele Razzini commerciante, Stefania Crestini dipendente della Prefettura della Spezia in congedo, Patrizio Boggia Vigile del Fuoco, Alessandro De Nardi Sottufficiale della Marina Militare in congedo e Giovannino Sguerrini Sottufficiale della Marina Militare in congedo.