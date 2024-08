Ferrer a Follo per allenarsi. Kouda rinnova fino al 2028

Se sarà una delle nuove certezze su cui Luca D’Angelo potrà contare, è ancora presto per dirlo. Molto presto. Ma solo il fatto che Salvador Ferrer sia stamattina al campo di Follo ad allenarsi, è già di per sé una splendida notizia. Non sarà con il gruppo, Salva, si allenerà a parte per iniziare un percorso di riatletizzazione, dopo di che si vedrà. Senza pressioni, dopo la brutta disavventura – chiamiamola così – che ha colpito il ragazzo, classe 1998, e che lui stesso aveva annunciato attraverso i social quel triste 23 novembre 2023: "Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario", aveva scritto lanciando, però, un messaggio di speranza. Un percorso difficile, per un giovane che ha saputo lottare con tutte le sue forze, con grande volontà e positività. Adesso a Salva – che conta 84 presenze tra A e B con gli aquilotti, oltre a 5 gettoni in Coppa Italia – auguriamo solo buon lavoro, con un grande abbraccio.

Nel frattempo, dopo la breve sosta concessa da mister D’Angelo al termine del ritiro estivo di Santa Cristina Valgardena, ieri sono ripresi i lavori sul terreno del Comunale di Follo: test di forza a gruppi sotto l’attenta supervisione dello staff tecnico aquilotto per Hristov e compagni, che oggi torneranno al campo per una nuova seduta mattutina, in vista dell’esordio ufficiale in programma lunedì 12 agosto a Salerno, quando le aquile sfideranno la formazione locale per l’incontro valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa (dopodomani, alle 18.30, a porte chiuse, l’amichevole di preparazione contro la Fezzanese).

Ieri, invece, l’amministratore delegato dello Spezia Nicolò Peri ha versato, alla Lega di Serie B, la fideiussione di oltre 3,5 milioni corrispondente al 40 per cento dello sforamento del monte ingaggi al 31 luglio, sebbene nel computo non vi sia l’ingaggio di Krollis perché il prestito alla Triestina è stato formalizzato successivamente. E a proposito di contratti, quello del centrocampista Rachid Kouda, è stato prolungato fino al 30 giugno 2028. Un giovane del 2002 promettente, una sorpresa esplosa durante la stagione scorsa, amato dai tifosi, che gli hanno perfino riconosciuto il titolo di Aquilotto Reale 2023/24 per le sue prestazioni nei match. Se sarà un preambolo per una miglior rivendita, non è dato saperlo. Per quanto riguarda, infine, eventuali partenze – ad esempio quella di Salvatore Esposito – bisognerà attendere qualche giorno, quando verrà convocata la conferenza da parte dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli, in cui delineerà meglio, dopo il licenziamento di Eduardo Macia, anche il segmento mercato.

Marco Magi