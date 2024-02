Fare bene la raccolta differenziata. Parte il progetto nelle scuole

Insegnare ai più giovani un uso corretto della raccolta differenziata. L’amministrazione comunale ha realizzato, per l’anno scolastico 2023-2024, il progetto didattico ’Le avventure del pirata Jack Cycle’ per la sensibilizzazione alla raccolta dei rifiuti, rivolto per ora due istituti (ISA 7 e 8) che nel prossimo triennio verrà esteso a tutti gli istituti della città. L’iniziativa, realizzata con Acam Ambiente Gruppo Iren, è stata presentata a Palazzo Civico dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore al ciclo dei rifiuti Kristopher Casati. Presenti Marco Fanton (direttore operativo di Acam Ambiente) e i rappresentanti dei Consorzi di filiera che hanno sostenuto economicamente il progetto: Roccandrea Iascone (Consorzio Ricrea) e Chiara Caporizzo di Corepla. Il progetto è sostenuto dal contributo dei Consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi Cial, Ricrea, Corepla, Coreve, Comieco col supporto di Acam ambiente.

La ’fase 1’ ha previsto la progettazione didattica e l’ideazione di una mascotte, disponibile in più versioni (in base al materiale oggetto di raccolta differenziata), protagonista di 5 video didattici, da utilizzare in aula per coinvolgere gli alunni su ciascun tema didattico. Le avventure del pirata Jack Cycle rappresentano una versione moderna, della storia del corsaro e del suo tesoro, in questo caso identificato nel valore del riciclo dei rifiuti. ’Jack Cycle’ è quindi un corsaro che si cimenta in 5 avventure: deve riconoscere e differenziare bene i rifiuti in carta, plastica, acciaio, alluminio e vetro. Previsti più di 100 incontri (iniziati a fine gennaio) con gli studenti, per un totale di 93 classi coinvolte direttamente (dalla scuola dell’infanzia alla 1ª media) e altre 20 classi (delle 2ª e 3ª media) coinvolte dai docenti referenti per il progetto.