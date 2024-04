Cinquecento etilometri per la 'Saturday Night Live' durante la movida

La Spezia, 20 aprile 2024 – L’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri hanno consegnato 500 etilometri monouso al consigliere giovane della Croce Rossa della Spezia Fabio Dardengo, nell’ambito della quinta edizione del progetto di educazione alla sicurezza stradale 'Saturday Night Live', sostenuto dal Comune della Spezia e dal Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. Gli etilometri, acquistati dall’amministrazione comunale, verranno messi a disposizione dai Giovani della Cri spezzina durante le serate della movida in centro per i ragazzi che si vorranno sottoporre gratuitamente ad alcoltest prima di mettersi alla guida.

“Grazie al Comune della Spezia per questo contributo fondamentale alla buona riuscita del progetto – commenta il presidente della Cri, Luigi De Angelis – . I nostri Giovani hanno già iniziato a responsabilizzare i ragazzi spezzini con un’attività che non vuole essere repressiva, ma al contrario di approccio e convincimento 'alla pari', tra ragazzi della stessa età”.

'Saturday Night Live' ha infatti l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spezzini alla sicurezza stradale, evitando l’abuso di sostanze alcoliche prima di mettersi su strada. Come accade da ormai cinque anni, durante le serate della movida in centro città, grazie all’impegno di 60 Giovani della Croce Rossa spezzina verrà proposto ai ragazzi di sottoporsi gratuitamente all’alcoltest, di provare a eseguire un test sulla prontezza dei riflessi e di rispondere a una serie di questionari sui rischi dell’assunzione di alcol prima di mettersi alla guida, per valutare il loro grado di consapevolezza sul tema della sicurezza stradale.

“Sosteniamo con convinzione – sottolinea Guerri – attraverso la collaborazione concreta della nostra polizia locale, con la fornitura degli strumenti per lo svolgimento di alcoltest gratuiti, questa importante iniziativa della Croce Rossa Italiana, che affronta due tematiche che ci stanno estremamente a cuore, ovvero l'educazione a una guida sicura e responsabile e la prevenzione dell'alcolismo minorile, che sono tra gli obiettivi prioritari che siamo impegnati a portare avanti con l'attività della polizia locale”.

Marco Magi