Esposto in Procura sul centro sportivo

Un esposto alla Procura della Repubblica per capire il futuro del centro sportivo. Una preoccupazione non certamente di carattere puramente tecnico quella del consigliere di opposizione lunense Paolo Andreani, ma di natura finanziaria. Il consigliere ha presentato l’ esposto alla Procura per valutare se sussistano irregolarità nella convezione stipulata tra il Comune di Luni e la società che da anni gestisce la struttura dedicata alla pratica di diverse attività sportive nel quartiere di Luni Mare. Nel mirino del consigliere l’accantonamento da parte dell’ente di 1 milione di euro per tutelare le casse comunali da una eventuale escussione anticipata del residuo dei due mutui. "Vista la continua morosità del concessionario nei confronti dell’istituto del Credito Sportivo – spiega Paolo Andreani – non sembra giusto privare di importanti risorse finanziarie necessarie per realizzare nuove opere o prestare nuovi servizi ai cittadini di Luni per garantire un concessionario". Nel 2011 venne approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto da parte di una società e il Comune rilasciò due fideiussioni per garantire i due mutui accesi con il Credito Sportivo per un totale di un milione di euro. Ma per il consigliere Andreani la convenzione potrebbe rappresentare un rischio. "Siamo sicuri che sia stata redatta in modo tale da garantire l’ente comunale? E che la mancata osservanza degli impegni non sia rilevante per la revoca della concessione? Per questo ho depositato la documentazione alla Procura".