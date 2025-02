Esperienza Stillitano. Mondiali Usa 94 e Mls

La tifoseria aquilotta, dopo un periodo di spending-review in termini di ambizioni, in contemporanea all’autogestione varata da Robert Platek, torna a pensare in grande con la nuova proprietà, la cui connotazione australiana è stata anticipata in due occasioni da La Nazione lo scorso gennaio. Il nuovo cda di FC32 si compone di profili di assoluto valore, a partire dal neo presidente spezzino Andrea Corradino, una sorta di garante della nuova proprietà, passando per il Ceo Andrea Gazzoli destinato a veder prorogato il suo rapporto di lavoro con il club bianco oltre la scadenza di giugno 2025. I neo arrivati Paul Francis, Charlie Stillitano e Federico Mari assicurano potenzialità indiscusse sul piano dell’esperienza calcistica e nel ramo finanziario. Il neo vice presidente Paul Francis, 57 anni, ha una formazione manageriale di assoluto valore essendo stato un dirigente di Nike a Adidas. È stato lui, lo scorso anno, a fondare FC32, gruppo che può contare su 80 importanti investitori, che ha come focus la creazione di una rete sinergica di club calcistici, puntando alla valorizzazione dei settori giovanili. Dopo le acquisizioni dei Cobh Ramblers in Irlanda e SKN St. Polten in Austria, lo Spezia sarà al vertice del sistema di club di proprietà di FC32. Tra i co-fondatori della neo proprietà aquilotta vi è, poi, Federico Mari, Chief Strategy Officer di FC32, braccio destro di Paul Francis, già consulente della Fifa, con un background culturale notevolissimo accumulato alle Università di Harvard, Florida, Bocconi di Milano, San Diego, Pompeu Fabra di Barcellona, Hec di Losanna.

E poi c’è l’altro consigliere italo-americano Charlie Stillitano, avvocato, dirigente calcistico conosciutissimo a livello internazionale, con un curriculum incredibile: presidente esecutivo di Relevent Sports, tra i fondatori della Mls negli Usa, uno degli organizzatori di punta di Usa 94, ambasciatore della Serie A negli Stati Uniti e creatore dell’International Champions Cup, torneo amichevole intercontinentale estivo.

Charlie Stillitano è stato definito dal New York Times tra i manager più potenti nel calcio mondiale.

Fabio Bernardini