Escrementi contro la sede del Pd: "Un gesto vile, non una bravata". Imbrattati i manifesti e la vetrata

E’ stato un risveglio amaro per quel gesto cattivo, fatto con spregio. La sede del Partito Democratico di Santo Stefano Magra nel pieno centro storico del borgo e i manifesti della segretaria Elly Schlein e della candidata elle recenti europee Cecilia Strada sono stati ricoperti da escrementi che qualcuno nella notte ha accuratamente "spalmato". Un episodio assurdo che ieri mattina è stato scoperto da un passante. Nella sede del Pd in via Roma l’altra sera si è tenuta una riunione che è proseguita fino a mezzanotte. E alcuni iscritti si sono fermati ancora per un po’ a chiacchierare. Ieri mattina la brutta scoperta segnalata immediatamente al segretario del partito Tiziano Torri e poi alla sindaca Paola Sisti. La zona è sotto controllo delle telecamere di sicurezza installate dal Comune di Santo Stefano Magra e collegate con la polizia municipale quindi non è escluso che le geste dell’autore, oppure più persone, possa essere stato ripreso. Intanto però è arrivata la reazione dei rappresentanti del partito Democratico.

"Non parliamo di una bravata da ragazzi – ha messo i chiaro la sindaca Paola Sisti – perchè si tratta di un gesto di estrema gravità contro un partito e donne. Wuesti gesti non sono fatti per strappare una risata ma denotano insofferenza verso una parte della comunità che sta facendo di tutto per essere presente sul territorio e lo dimostra la riunione che abbiamo avuto qualche ora prima del fattaccio. Lasciando da parte le idee politiche". Oltre alle telecamere di sorveglianza comunali sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra e sull’episodio sta indagando anche la Digos della Questura della Spezia. Ieri mattina ha voluto portatre la propria vicinanza alla sindaca e comunque alla comunità anche Davide Natale segretario regionale del Partito Democratico e consigliere in Regione Liguria. "Questo – ha sottolineato – è un atto non soltanto contro la comunità del nostro partito ma anche contro la politica democratica che quotidianamente si impegna in battaglie per migliorare la società. Un brutto gesto che arriva in un momento importante come quello della nostra estate militante, con la quale portiamo avanti le nostre battaglie, e della vigilia delle elezioni regionali. Dal Pd ligure ho voluto portare la più grande vicinanza al Partito Democratico di Santo Stefano Magra e all’amministrazione comunale. Di certo non saranno questi gesti vili a fermare la nostra azione e non ci faremo intimidire ma al contrario ne usciremo ancora più forti".

Massimo Merluzzi