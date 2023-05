Endometriosi, una panchina gialla per sensibilizzare sulla malattia

Anche a Follo è stata inaugurata nei giorni scorsi una Endopank, ossia una panchina gialla simbolo della campagna per la sensibilizzazione sull’endometriosi, malattia poco conosciuta. Si tratta dell’ottava in Liguria, installata in via Brigate Partigiane – all’altezza del civico 27 – grazie all’impegno del locale comitato della Croce rossa. "Siamo orgogliose di come la Regione Liguria sostenga la nostra causa , stiamo facendo grandi cose grazie anche all’impegno delle associazioni locali e delle istituzioni" hanno dichiarato le tutor referenti dell’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’, Lorita Longo e Tania Vitali. "Abbiamo scelto di aderire a questa campagna di diffusione per sensibilizzare i nostri concittadini e per dare sostegno con la nostra voce ad una causa che ci vede accanto alle donne, che spesso erroneamente vengono etichettate come categoria fragile ma che oggi, come in ogni circostanza, ci danno conferma della forza e del coraggio che le contraddistingue" ha aggiunto il presidente della Cri follese, Valter Cresci.