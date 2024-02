Elettrodomestici ko, come chiedere il risarcimento

L’anomala scarica di energia elettrica che nei giorni scorsi aveva danneggiato elettrodomestici e componenti elettriche in diverse abitazioni di Gambella, deriverebbe da "un errato cablaggio di una derivazione" avvenuto durante l’installazione di generatori per lavori alla rete elettrica, eseguiti da un’impresa appaltatrice. È quanto precisa E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione in merito a quanto accaduto nel borgo beverinese. La società precisa che "gli utenti che hanno subito danni, e che non hanno ancora inoltrato la richiesta d’indennizzo, possono procedere inviando una pec a [email protected] indicando il numero di pod e il giorno in cui si è verificato il disservizio. Inoltre, è possibile usufruire del servizio ’Invio documentazione’, registrandosi nell’area riservata del sito www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/reclami.html".

E-Distribuzione ha annunciato che si interfaccerà personalmente con l’impresa appaltatrice e, pur non avendo responsabilità, si farà carico delle istanze del richiedente risarcendo direttamente il danno nel caso in cui l’impresa appaltatrice non riscontri tempestivamente la contestazione ricevuta".