Ecopoesia e convivialità. Due giorni di festival tra Campiglia e Biassa

Rallentare il ritmo e ascoltarsi reciprocamente. Magari con un picnic dove ci si alimenta di parole e si attende il tramonto. L’idea di ‘Erbin’, un Microfestival di due giorni dedicato all’ecopoesia, alla convivialità, all’escursionismo morbido e ai boschi, è proprio quella. Tutto nasce dalla mente dell’associazione culturale Mitilanti, con il sostegno della Fondazione Carispezia e il patrocinio del Comune. Sul calendario: venerdì e sabato a Campiglia e a Biassa.

"Nasce per rinnovare lo sguardo dei partecipanti, amplificarlo – spiegano i Mitilanti – . Estendere i confini della collezione di parole che ogni persona ha a disposizione, rendere, in questo modo, le geografie immaginarie delle nostre vite più grandi. Un invito a scoprire la millenaria storia del nostro territorio, come gli eventi che hanno influito sul suo sviluppo in tempi più recenti". Il primo giorno al Piccolo Blu di Campiglia, dalle 16.30, il poeta, scrittore e guida escursionistica Luigi Nacci terrà un laboratorio pensato per le scuole con Fabio Giacomazzi di Legambiente e Gianmarco Simonini del Cai della Spezia, su ‘Territori, viandanza ed escursionismo inclusivo’; mentre dalle 17.45 Nacci condurrà un’escursione morbida dedicata a tutti con il Cai e Legambiente. A seguire musica e poesia con Mitilanti, Nacci e il cantautore Manuel Picciolo (in arte Mappo). La serata si concluderà con una cena sociale al Piccolo Blu (prenotazione a [email protected]) con open mic finale. La seconda giornata si svolgerà a Biassa, ripercorrendo i suoi luoghi storici, in collaborazione con la proloco di Biassa. Aprirà l’evento alle 10.30 Erica Pozzi, forager e guida ambientale escursionistica, con un’attività laboratoriale dedicata al riconoscimento delle piante e raccolta delle erbe spontanee. Dopodiché la pausa pranzo nelle realtà del borgo convenzionate (aperte per l’occasione); alle 14.15 Dario Pruonto in arte Caos, figura di riferimento della poesia di strada italiana, condurrà un laboratorio d’arte outdoor.

A seguire inizierà una tavola rotonda dedicata a editoria e ambiente con realtà come AgenziaX e D Editore, quest’ultima rappresentata da Emmanuele Pilia (fondatore della casa editrice) e autori come Massimo D’Arcangelo di Atelier Poesia. Al termine della tavola rotonda, ci si sposterà verso lo storico Castello di Coderone, dove si potrà assistere a letture e conversare aspettando il tramonto; il reading sarà a cura di Alma Spina, autrice e poetessa, D’Arcangelo e Mitilanti. Il microfestival si chiuderà all’Ostello Tramonti con una jam session acustica e letture curate dalla Lips, Lega Italiana Poetry Slam. Sempre disponibili il sabato, al campo base, le attività laboratoriali per bambini organizzate dalla proloco di Biassa, così come l’esperienza di realtà virtuale ‘Metapoetry’. In caso di pioggia, se non eccessiva, tutto verrà modulato, ma si svolgerà regolarmente.

Marco Magi