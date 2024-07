Ecco i ’ciù bravi fanti’ dell’istituto Casini

Va avanti con gli alunni premiati dell’istituto alberghiero Casini la decima edizione del concorso ‘I ciù bravi fanti dè Speza’, kermesse riservata agli istituti superiori della città i cui docenti di educazione motoria e i consigli di classe, scelgono 5 alunni tra i più meritevoli in campo sportivo e didattico. Il concorso sponsorizzato dalla Monbat Italy, attiva in campo ambientale, vuole valorizzare le eccellenze della scuola. Il suo presidente, Giovanni Grazzini, consegnerà agli alunni premiati biglietti omaggio sulle tratte gestite dai battellieri della Navigazione Golfo dei Poeti. Per l’istituto Casini diretto dalla dirigente Sara Cecchini i docenti di motoria Patrizia Matteini, Andrea Cozzani e Vincenzo Riviezzo hanno scelto i seguenti alunni: Mattia Galloro (calcio, Canaletto), Gabriele Milazzo (calcio, Levanto), Emiliano Codeglia (calcio, Don Bosco), Rocio Virginia Mazzocca (volley, Val di Magra) e Michelle Posati (Rainbow volley).