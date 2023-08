Ecco gli studi medici aperti anche oggi e a Ferragosto in provincia

Ecco gli studi medici, comuncati dall’Asl 5, che resteranno aperti in questo ponte di Ferragosto in provincia, al fine di offrire alla popolazione un punto di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale. Questo in seguioto all’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di medicina generale che prevede l’apertura dello studio anche nei giorni festivi e prefestivi.

Distretto sanitario 17

Alessia Bruschi lunedì 14 ore 1417 via Romana, 44 Ceparana; Miria Coccia lunedì 14 ore 812 via Brigate Partigiane 76 Follo; Giorgio Peluso lunedì 14 ore 812, martedì 15 ore 1417 corso Roma 481 Levanto.

Distretto saniratio 18

Elisa Angelinelli lunedì 14 ore 812 piazza Sant’Agostino 10 La Spezia; Viviana Caputo lunedì 14 ore 1417 via Cavour 150 La Spezia; Marco Landucci lunedì 14 ore 812 via Mameli 18 La Spezia; Svitlana Panok

martedì 15 ore 1417 via Sardegna 11a La Spezia; Maria Serena Pietra martedì 15 ore 812 via Lunigiana 704 La Spezia; Paolo Sacco lunedì 14 ore 1417 Via Buonviaggio 141 La Spezia; Lisa Saisi lunedì 14 ore 812 via Petriccioli 22 Lerici; Pier Celestino Saulino lunedì 14 ore 1417 viale Italia 475 La Spezia; Alessandro Soriani martedì 15 ore 812 via del popolo 26 La Spezia.

Distretto sanitario 19

Tarcisio Luigi Andreani martedì 15 ore 812 via Madonnina 56 Luni; Pier Luigi Angelinelli lunedì 14 ore 1417 via Sommovigo 159 Arcola; Loredana Enrica Filattiera lunedì 14 ore 812 via Aurelia 11 Arcola; Maurizio Lutman martedì 15 ore 812 -1417 via della pace 1 Castelnuovo Magra; Mara Pinelli lunedì 14, martedì 15 ore 1417 viale XXI luglio 1113 Sarzana; Alessio Romeo lunedì 14 ore 812 via Cisa Sud 88 Santo Stefano Magra.