È ’Solo’ Brachetti "Giochi di prestigio? I primi insegnamenti durante il seminario"

di Marco Magi Strabiliante, stupefacente, incredibile. Semplicemente Arturo Brachetti. Un sognatore per poter fantasticare, in un doppio appuntamento con ‘Solo’, stasera e domani sera, al Teatro Civico. Far sorridere, far sognare. La sente come una missione? "Da ragazzo i miei genitori mi mandarono in seminario perché ero un bambino buono e timido. Lì ho incontrato don Silvio Mantelli, il Mago Sales, che mi ha insegnato i primi giochi di prestigio e mi ha aperto un mondo. Mi resi conto di non avere la vocazione e lo dissi a don Silvio. Lui mi rassicurò dicendomi ‘Non è importante avere la vocazione, ma è importante avere una vocazione, che tu sappia qual è la tua’. È un messaggio che non ho più dimenticato e che tutt’oggi mi guida". Perché la gente ha così bisogno delle (sue) illusioni? "Tutti abbiamo bisogno di sognare, di immaginare, di costruirci universi paralleli che ci aiutino a vivere meglio la vita quotidiana. Pensate la signora che dichiara un’età più bassa di quella che ha, oppure quello che racconta i mirabolanti successi del figlio, o anche le bugie che ci raccontiamo ogni giorno. Sono tutti strumenti. Io credo che sia la realtà immaginata quella che ci renda...