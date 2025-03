E’ illegittimo il trasferimento della sindacalista

La sindacalista torna in servizio in città “battendo“ le Poste Italiane. Il Tribunale ha infatti riconosciuto il comportamento antisindacale dell’azienda nei confronti della dipendente che era stata trasferita in altra sede per un anno. La donna, impegnata nell’attività sindacale, aveva chiesto aiuto alla Cgil spezzina affidandosi al supporto degli avvocati Andrea Frau e Isabella Benifei (nella foto). Il giudice del Tribunale spezzino ha stabilito il reintegro nella sua sede di lavoro cittadina. La Cgil aveva impugnato il provvedimento sostenendo che il trasferimento di sede fosse legato proprio all’attività sindacale svolta dalla lavoratrice e per questo ha avviato l’iter legale. Il giudice ha confermato che la decisione di Poste Italiane avesse violato le tutele garantite alle rappresentanze sindacali, che per legge non possono essere trasferite senza comprometterne il ruolo all’interno dell’azienda. Una sentenza ben accolta, oltre che naturalmente dalla diretta interessata, anche dal sindacato. "Questa è una vittoria – ha spiegato Laura Scotti – importantissima per la tutela dei diritti sindacali e dei lavoratori. Il Tribunale ha riconosciuto che il tentativo di allontanare una rappresentante del sindacato dal suo posto di lavoro rappresentava una grave violazione della normativa vigente, riaffermando un principio fondamentale: il diritto dei rappresentanti sindacali a svolgere liberamente il proprio ruolo senza subire ritorsioni o manovre elusive. È il risultato di un impegno costante della Cgil a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, un segnale chiaro contro ogni tentativo di ostacolare l’attività sindacale nelle aziende. Ringrazio gli avvocati Benifei e Frau per l’ottimo lavoro svolto".