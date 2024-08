"È ancora un Golfo per i poeti". I Mitilanti tornano al Piccolo blu

Il titolo della serata è anche il motto dei Mitilanti stessi, ovvero ‘È ancora un golfo per poeti’. Nuovo evento poetico organizzato dall’attivo collettivo spezzino, mette in cantiere un’altra delle sue avventure incentrate sulla condivisione della parola. Il nuovo appuntamento è per stasera, notte di San Lorenzo, al Piccolo Blu di Campiglia. I ragazzi con la maglia a righe saliranno sul palco accompagnati da Manuel Picciolo, in arte Mappo, talentuoso polistrumentista e cantautore, col quale formano un sodalizio ormai consolidato.

"Insieme a Mappo – spiegano i Mitilanti – portiamo una serie di testi che vogliono ribadire il nostro legame con questo territorio. Non saranno soltanto poesie che parlano di Spezia e del suo Golfo, ma tutti testi che qui sono in qualche modo nati. Quello che vogliamo comunicare è che se tanti poeti e scrittori e artisti nel tempo si sono fermati qui e da questo luogo sono stati ispirati, è perché qui giacciono contrasti forti: squarci di meraviglia in mezzo al fumo delle ciminiere, relitti che splendono nel sole, leggende e storia. Difficile non venirne affascinati". I Mitilanti, come detto, si sono distinti negli ultimi anni, per l’organizzazione di numerosi spettacoli, in provincia e non solo. Portano la loro firma i recenti Poetry Slam inseriti nel cartellone della rassegna ‘FuoriLuogo’, una Palestra di Scrittura e, più indietro negli anni, memorabili performance come ‘Sail In’, drive in marino nel Golfo dei Poeti o Poetry Take Away, somministrazione di poesie al citofono durante i mesi di lockdown. Il motore di ognuna di queste iniziative è la condivisione della poesia, ragion per cui la serata del Piccolo Blu, il cui orario di inizio è fissato per le 20.30, sarà preceduta da un Open Mic, in cui chiunque vorrà, avrà a disposizione uno spazio per salire sul palco e declamare testi a piacere. Per prenotare il proprio posto all’Open Mic è sufficiente contattare i Mitilanti, attraverso i loro social o via mail, scrivendo a [email protected] o, ancora, con un messaggio whatsapp al 347 0798000. Per info sulla cena si può contattare direttamente il Piccolo Blu allo 0187 758517.

Marco Magi