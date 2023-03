Due assistenti sociali per ente dell’imperiese

Il Comune di Imperia ha indetto un concorso per reclutare 2 assistenti sociali a valere sui fondi del PNRR, con contratto a tempo determinato e part time. Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generici richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è richiesta la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza dei principali programmi ed applicazioni informatiche la patente di guida non inferiore alla categoria "B". Inoltre è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali oltre allo specifico titolo di studio. In relazione al numero di domande pervenuto può essere prevista una prova preselettiva. I candidati saranno sottoposti a due prove d’esame, una scritta e una orale, sulle materie indicate nel bando. La domanda deve essere presentata entro il 25 marzo tramite PEC, all’indirizzo [email protected] imperia.it info sul sito del Comune di Imperia.