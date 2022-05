Doveva essere una festa E’ diventata una guerra

1 Fumogeni allo stadio

Non era neanche il 10’ di gioco quando dal settore della curva dei tifosi partenopei è iniziato un lancio di bengala verso il vicino settore degli spezzini. I quali non si sono fatti pregare e li hanno rispediti al mittente. Ma come hanno fatto ad entrare dentro lo stadio?

2 Vandalismi al Montagna

Preso di mira dai napoletani anche il campo ’Montagna’

dove vengono fatte parcheggiare le auto dei tifosi in trasferta. Scritte offensive sui muri e cumuli di rifiuti, oltre all’inconfondibile segno di chi ha espletato, in spregio, i propri bisogni.

3 Le indagini della Digos

Ci sarà parecchio lavoro per i poliziotti della Digos, che dovranno analizzare i filmati che hanno ripreso gli incidenti nella curva piscina e l’invasione di campo dei tifosi del Napoli. Certi gravi episodi non possono certamente rimanere impuniti.