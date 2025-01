"Dopo il rigassificatore, superare anche Alisa"

"Il confronto tra opposizione e maggioranza ha portato a un passo importante: quello del no al rigassificatore a Vado, un passo che smentisce le posizioni dell’amministrazione precedente, quella di Giovanni Toti. Ora io spero che lo stesso avvenga su un altro capitolo, che è quello di Alisa. Alisa è un carrozzone sempre meno giustificato, la cui finalità è sempre meno comprensibile, in una situazione nella quale si è proceduto a una serie di nomine di consulenti, consigli, commissari che dovrebbero agire nell’ambito della sanità". Lo dice il consigliere regionale Pd della Liguria ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un video sui social.

Per il dem spezzino, "tutto questo fa sì che se qualche ragione dell’esistenza di Alisa c’era prima, e noi non l’avevamo mai compresa, oggi è venuta ulteriormente meno. Per questo speriamo che sia accolta la nostra proposta – sottolinea l’esponente dem – di superare questo strumento e di andare verso un rafforzamento del dipartimento in un’ottica di programmazione. Sarà anche un’occasione per capire esattamente quali sono le condizioni finanziarie della Regione nell’ambito della sanità: di numeri ne abbiamo sentiti tanti, elementi di certezza, carte, nessuna. Aspettiamo un’occasione di confronto – conclude Orlando – per andare in questa direzione". Un tema, questo, che sarà oggetto di confronto in un incontro che si terrà oggi a Savona, organizzato dallo stesso Orlando.