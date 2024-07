’Dispersione Argenti’, l’asta diventa show

Un vero show che davvero nessuno si aspettava. L’asta che ha messo in messo in vendita 36 quadri di Manlio Argenti, ha fatto davvero tutti i circa cinquanta presenti. Vivere momenti così, di arte pura, tra quadri di un grande artista che non c’è più e l’eclettismo di chi c’è ancora, è stato appagante. L’asta che il gruppo del progetto ‘Dispersione Argenti’ – composto da Roberto Buratta, Andrea Cardelli, Francesca Cattoi, Lorenzo D’Anteo, Alessio Gianardi, Elena Giromini e Elena Sanfilippo – ha organizzato al Circolo Aics Corridoni, è stata incredibile. Momenti goliardici di qualità, come se non solo il battitore d’asta, un insuperabile Enrico Casale, e neanche il simpaticissimo creativo Andrea Burgalassi (nella veste di un fantasioso critico d’arte), fossero gli unici attori (con l’impegno anche di Francesca Lateana, Alessandro Ratti e Lorenzo Diofili). Pure chi ha partecipato come cliente, seduto ad un tavolino, con tanto di consumazione offerta dai promotori (tutti agghindati in stile anni 30) si è sentito protagonista della sceneggiatura. Il regista Casale ce l’ha fatta, come in un film o meglio, come in un’opera teatrale, mondo a lui più congeniale, dove oltre al primattore, ci sono comparse, spalle e interpreti di secondo piano, ma indispensabili. Con tanto di acquirenti via telefono o in diretta online. Tutto vero naturalmente, con tanto di intensi scambi e rilanci. Il palcoscenico nella nota sala da ballo di Migliarina, di fronte a quella che fu la casa-studio di Argenti e oggi residenza dell’artista di successo Lorenzo D’Anteo.

"’Dispersione Argenti’ è giunta al quarto appuntamento in un anno e mezzo e siamo contenti della risposta che collezionisti e appassionati hanno riservato alle nostre proposte – spiega Francesca Cattoi – L’approccio che abbiamo adottato non è mai stato tradizionale e convenzionale. Abbiamo dedicato momenti diversi alla vasta produzione del maestro spezzino: sculture in legno, dipinti, carte in forma di Rivista, matrici per xilografie. Dell’asta-spettacolo serbiamo il ricordo di momenti di ilarità, incredulità e parossismo". Qualche invenduto c’è stato, la battaglia più importante a colpi di paletta, con la cifra spesa più importante, è stata per un olio su cartoncino di un fondoschiena femminile tra i tendaggi di un sipario, con sullo sfondo il mare. Ad aggiudicarselo il giovanissimo Tommaso. Più o meno tutti i partecipanti, comunque, tutti appassionati di Argenti e di tanti suoi stupendi lavori con diverse tematiche, tecniche e soggetti, sono riusciti ad accaparrarsi almeno un pezzo. Divertendosi, per giunta. Quindi complimenti a tutti i presenti. "Un evento unico e, per fortuna – concludono simpaticamente gli organizzatori – irripetibile".

Marco Magi