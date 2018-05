La Spezia, 4 maggio 2018 - C'è grande apprensione per Aldo Revello e Antonio Voinea, i due navigatori dispersi nell'Oceano Atlantico. Grande preoccupazione nello Spezzino, dove i due sono molto conosciuti. Aldo Revello fa lo skipper di professione da oltre 15 anni e naviga abitualmente ai Caraibi. Dopo aver navigato a lungo in quelle acque nella scorsa estate, era tornato a casa. Ad aprile era tornato a Martinica per riportare la barca a Spezia. Con lui Antonio Voinea, un romeno trentenne che dopo anni vissuti in Veneto aveva deciso di prendere la residenza a Fuerteventura, alla Canarie. «Antonio per Aldo non è solo il suo marinaio, è molto di più di un amico, per noi è come un fratello», dice Rosa Cilano che del caso ha informato la Guardia Costiera nazionale nel pomeriggio del 2 maggio. I due, secondo il racconto della donna fatto all'ANSA, erano partiti da Martinica il 7 aprile e dopo uno scalo intermedio il 28 aprile erano ripartiti per Gibilterra.