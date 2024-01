Sorpreso a rubare, diciottenne aggredisce i carabinieri: arrestato

Levanto, 2 gennaio 2023 - I carabinieri della Stazione di Levanto, nelle prime ore dell'anno, hanno arrestato, nella flagranza di reato di furto e resistenza a pubblico ufficiale, un 18enne di origine albanese residente a Reggio Emilia.

Il giovane, dopo esser stato controllato dai militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio per prevenire reati in occasione dei festeggiamenti di inizio anno, è stato sorpreso con un borsello all'interno del quale sono stati trovati dei documenti e effetti personali di due ragazzi del luogo ai quali, evidentemente, erano stati sottratti.

Invece di collaborare e farsi identificare, il 18enne ha iniziato a insultare i carabinieri scagliandosi contro di loro tanto, che uno dei militari è caduto a terra riportando delle lesioni alla spalla. Dopo esser stato immobilizzato e ricondotto alla ragione, il ragazzo è stato arrestato e questa mattina processato al tribunale della Spezia dove è stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora a Reggio Emilia.

marco magi