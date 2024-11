Denunciato per le botte al cane . Picchiato perchè troppo vivace

Lo hanno liberato dalla violenza dei suoi precedenti proprietari e adesso è in cerca di una nuova famiglia che lo accudisca con affetto. Il cane, un meticcio simil-corso di circa 1 anno di età è stato affidato alle cure del canile municipale “L’Impronta Volontari Indipendenti Canile ODV” dagli agenti di polizia municipale che dopo un’attenta indagine lo hanno salvato dai maltrattamenti. In particolare l’uomo, autore materiale delle percosse, è stato denunciato mentre sulla proprietaria del cane che spesso lo affidava al compagno sono in corso ulteriori accertamenti. Il comando della polizia municipale è stato allertato da un cittadino che ha segnalato i maltrattamenti riservati a un cane in piazza Brin. Attraverso il controllo delle telecamere posizionate nella zona è stata ricostruita la vicenda identificando un uomo di nazionalità tunisina, irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale e già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare dalle telecamere è emerso l’episodio denunciato da cittadino risalente allo scorso 19 ottobre quando l’uomo aveva legato il cane sotto il portico di piazza Brin per recarsi in un bar nelle vicinanze. L’animale non senza fatica era riuscito comunque a liberarsi per poi correre nella piazza, inconsapevole che, al ritorno del tunisino, sarebbe stato strattonato, sbattuto contro una colonna, colpito con una violenta manata alla testa e da un calcio al collo. Inoltre l’uomo si è scagliato violentemente contro un passante che probabilmente lo stava rimproverando per il suo atteggiamento crudele. Gli agenti diretti dal comandante Francesco Bertoneri nei giorni successivi alla segnalazione e indagine hanno raccolto anche le testimonianze di frequentatori della piazza che hanno confermato gli atteggiamenti violenti dell’uomo nei confronti del cane. Il responsabile è stato così denunciato in stato di libertà per il reato di maltrattamento a animale mentre si sta valutando la posizione della proprietaria dell’animale, compagna dell’autore del gesto.

Massimo Merluzzi