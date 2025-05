Delle Vedove in piazza Brin

Ospite straordinario dell’edizione 2025 della XXXIII edizione del Suono del Tempo, il friulano Beppino Delle Vedove. Dopo il potente recital di Tommaso Maria Mazzoletti, proseguirà venerdì con uno dei più importanti maestri italiani negli ambiti dell’organo e della composizione la rassegna internazionale d’organo Città della Spezia. Con inizio alle 18,45 nella chiesa e santuario di Nostra Signora della Salute in piazza Brin, Delle Vedove presenterà il suo concerto dedicato a ‘Marco Enrico Bossi e il suo tempo’, con musiche di Bossi, Guilmant e Reger.

Delle Vedove, nativo di Udine, lì si è formato nello stesso Conservatorio ‘Jacopo Tomadini’ in cui, dal 1998, insegna – da titolare di cattedra d’Organo e composizione –, che dal 2023 dirige. Oltre questo, dopo la formazione in organo, composizione organistica e clavicembalo, ha insegnato nei Conservatori di Piacenza, Cagliari e Palermo e svolto intensa attività solistica in Italia e all’estero. Acclamato da critica e pubblico, ha suonato per l’inaugurazione e/o la presentazione di organi nuovi e antichi, ha registrato per Rai ed altre emittenti private, ha inciso cd su organi friulani e siciliani. Per la sua esperienza, è stato membro di giuria in concorsi d’esecuzione nazionali e internazionali. Dal 2004 è organista titolare della Cattedrale di Udine, mentre nel 2007 ha fondato l’associazione ‘Accademia Organistica Udinese’ per la valorizzazione del patrimonio organario del Friuli, che poi è la stessa mission dell’associazione César Franck, che ha realizzato il progetto del Suono del Tempo, con il contributo della Fondazione Carispezia e del Comune della Spezia. È infine e inoltre ideatore e direttore artistico del Festival organistico internazionale friulano ’Giovanni Battista Candotti’, dell’Accademia udinese. Per la rassegna spezzina suonerà su un prezioso organo a canne Tamburini opus 92, costruito e inaugurato nel 1925 con concerto del ‘principe degli organisti’ Ulisse Matthey. Un evento gratuito, il penultimo appuntamento per la rassegna internazionale d’organo che si chiuderà, alla Pieve di Marinasco, con Lorenzo Ghielmi, venerdì 6 giugno. Per ulteriori informazioni è possibile è possibile consultare il sito ufficiale o contattare l’indirizzo email [email protected].

Marco Magi