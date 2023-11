Della Croce e Ursano all’Open Art

‘Marco presenta Marco’. Gli scrittori Marco Della Croce ed Marco Ursano, sabato alle 18.30, saranno ospiti di Raffaella Monteverde nel suo Open Art Space, in via Chiodo 101. Un’abitazione privata che periodicamente si trasforma in galleria d’arte, come sarà prestissimo con una mostra personale di Raffaele de Rosa, e questa volta in salotto letterario: Della Croce ed Ursano converseranno di letteratura e dei propri libri. Marco Della Croce è laureato in Farmacia, già pubblicista, sceneggiatore di fumetti (coautore del saggio ‘L’oro di Zio Paperon’), scrittore, autore televisivo e documentarista, attualmente docente nel corso di Scrittura creativa della Scuola internazionale dei Comics di Genova e insegnante di scuola superiore, ha collaborato come freelance con molte testate (per Hachette e Mondadori), ha scritto diversi volumi pure per Zanichelli Scuola ed Edizioni Paoline e tre romanzi (Nera di malasorte, Venus, Black Magic Woman), mentre, da ghostwriter, alcuni testi della trasmissione televisiva Rai ‘Terzo Pianeta’, oltre alla sceneggiatura di due serie per ragazzi (Dodo e Clarissa & co.) e del documentario ‘Il cielo sopra Srebrenica’, di cui è stato anche regista e montatore. Giornalista e scrittore, spezzino, Marco Ursano ha pubblicato diversi testie romanzi, tra cui ‘L’amore romantico non muore mai’, ‘Cronache dalla seconda guerra dell’acqua’, ‘Il mare capovolto’, ‘Anni collaterali’ e ‘Homo pandemicus’, l’anno scorso. Nel 2007 è stato finalista del premio ‘Orme Gialle’ di Pontedera, presieduto da Carlo Lucarelli, con il racconto ‘Andata e ritorno’; nel 2015 il suo racconto Franco Serantini è stato inserito nell’antologia ‘Vituperio delle genti’ a cura di MdS Editore di Pisa.

m. magi