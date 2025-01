Dalla parte dei più giovani. Il progetto di una start up nell’incontro allo Smood

Il Comune di Vezzano dalla parte dei giovani: l’assessore Sabrina Flotta invita a partecipare all’evento ’Creare e far crescere_ start up giovanili’ in programma il 30 gennaio dalle 17 alle 19 a Smood Sign Music Desk. L’evento (inserito nel progetto Timer) è organizzato in collaborazione con il Comune di Vezzano ed è rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni. Promosso dal Comune della Spezia e da altri Comuni della provincia, Timer offre formazione, risorse e supporto per sviluppare idee imprenditoriali in linea con le vocazioni del territorio, come turismo, logistica, nautica e valorizzazione delle aree rurali.