Credit Agricole cresce. Ok il bilancio 2023 . Oltre 600 assunzioni e 175mila nuovi clienti

Quattro miliardi – con un aumento del 10% – di erogazioni di mutui residenziali; 630 assunzioni, di cui 550 di giovani under 35. Sono alcuni dei dati del bilancio 2023 appena approvato dal gruppo Credit Agricole Italia. Il gruppo ha fatto registrare un risultato netto aggregato pari a 1 miliardo e 310 milioni di euro (+19% su base annua), mentre i finanziamenti all’economia sono stati pari a circa 100 miliardi di euro e una la raccolta totale pari a 331 miliardi di euro. Numeri importanti che certificano la crescita in Italia, con il gruppo presente con circa 16.200 collaboratori e circa 6 milioni di clienti. Anche Crédit Agricole Italia ha presentato i risultati relativi al 2023, confermando la capacità costante di generare utili. L’utile netto consolidato si attesta a 708 milioni di euro (+63,7%), mentre è stata ulteriormente rafforzata la posizione patrimoniale con un Common Equity Tier 1 Fully Loaded che sale al 13,5%, e un Total Capital Ratio pari al 18,6%, mantenendo un buffer ampiamente superiore rispetto ai requisiti minimi assegnati dalla Bce. Moody’s ha confermato il rating (Baa1) al livello più alto del sistema bancario italiano, migliorando l’outlook a stabile. Un crescita dove rimane solido il sostegno finanziario a famiglie e imprese. In forte e progressiva crescita le erogazioni di mutui residenziali

(+65%); nel 2023 sono state realizzate erogazioni per quasi 4 miliardi con incremento in un solo semestre dal 12% al 18% della quota di mutui green.

Segno più anche per gli impieghi del comparto Banca d’Impresa (+7%), con deciso sviluppo dei volumi erogati alle piccole e medie imprese (+38%), e per l’Agri-Agro, in aumento del +2,9% rispetto al dicembre 2022 quota di mercato stabile al 7,9%. Nel corso del 2023 sono stati acquisiti 175 mila nuovi clienti (+16%), grazie anche all’apporto del canale digitale. "Le performance riflettono l’apprezzamento della clientela, che fanno salire Crédit Agricole Italia al 1° posto tra le banche tradizionali in Italia nell’Indice di Raccomandazione dei Clienti" fa sapere l’azienda. Il digitale e l’innovazione continuano a dare un contributo importante: cresce la quota dei digitalizzati (che hanno superato l’80%), degli utenti attivi sui canali digitali (pari al 60%) e delle transazioni effettuate in digitale (complessivamente pari a circa l’87%). "L’App registra livelli di utilizzo in costante aumento e si conferma il canale preferito". In linea con il programma di rinnovo generazionale, il gruppo ha realizzato circa 630 assunzioni di cui

550 di giovani under 35.