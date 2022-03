Covid Liguria, bollettino 12 marzo: 1327 casi. Scatta la zona bianca

Genova, 12 marzo 2022 - Sono 1.327 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 10.197 tamponi effettuati, di cui 2.938 molecolari e 7.259 test rapidi antigenici. Genova ha ancora il primato dei nuovi casi (660), seguita da Savona (210), La Spezia (198), Il Tigullio (136), e Imperia (122).

Ricoveri

Un solo caso non è riconducibile alla residenza in Liguria. Aumenta dunque il numero dei casi positivi che a oggi è di 13.941, 224 in più rispetto a ieri. Aumentano anche se di poco i ricoveri: sono a oggi 253, 5 in più rispetto a ieri. Stabili, con 14 pazienti ricoverati, le Terapie Intensive (5 sono i non vaccinati).

I morti

In isolamento domiciliare ci sono 12.877 persone, 304 in più rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.930. I deceduti, da inizio pandemia, sono 5.152, due più di ieri. Il bollettino di Regione Liguria riporta infatti il decesso di una donna di 83 anni avvenuto il 6 marzo e quello di un uomo di 92 anni avvenuto il 10 marzo. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.586 dosi di vaccino a mRna e 27 dosi di vaccino proteico. Le dosi booster somministrate sono, a oggi, 946.977.

Zona bianca

"Oggi è arrivata la comunicazione del Ministero della Salute che colloca ufficialmente la Liguria in zona bianca a partire da lunedì", lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all`andamento del Covid in Liguria, aggiungendo: "Anche se in settimana è stato evidenziato un leggero incremento dell`incidenza, il dato del nuovi ricoveri è quello dobbiamo prendere come punto di riferimento per comprendere il reale andamento del Covid nella nostra regione".

"In Liguria gli ospedalizzati, in media intensità e in terapia intensiva, dal 25 gennaio sono scesi del 69% e del 70% dal 9 gennaio e questo è sicuramente il parametro più significativo", ha riferito Toti, sottolineando: "Dati che portano la Liguria a tornare in zona bianca. Le zone in realtà hanno ormai un puro significato esplicativo ma ci aiutano a comprendere la reale circolazione del virus e in questo caso possiamo dire di aver superato il picco della quarta ondata".