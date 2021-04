Genova, 16 aprile 2021 - In Liguria sono stati registrati 323 nuovi casi di Coronavirus ed altri 7 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.313 tamponi molecolari e 2.815 tamponi antigenici rapidi. Le vittime avevano un'età compresa tra i 58 e i 91 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 678 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 22 meno di ieri, di cui 83 in terapia intensiva. Sono 7.109, invece, le persone attualmente positive, 151 più di ieri, e 6.292 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

© Riproduzione riservata