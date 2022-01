Genova, 31 gennaio 2022 - Sono 1.720 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 12.711 tamponi tra molecolari (2.756) e antigenici rapidi (9.955) registrati nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi positivi a Genova (848) seguita da Savona (378), Imperia (207), La Spezia (168) e Tigullio (119). Gli ospedalizzati sono 760, 12 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 33 pazienti, 21 dei quali non vaccinati.

Calano, anche se di poche unità, le persone in isolamento domiciliare: a oggi ce ne sono 46.349, 12 in meno rispetto a ieri. In sorveglianza attiva ci sono 12.130 persone. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.237 dosi di vaccino. Le dosi booster/aggiuntive somministrate sono, a oggi, 789.960.