Genova, 8 febbraio 2022 – Ben 19 i morti per covid negli ultimi quattro giorni in Liguria. Si tratta di 13 donne di età compresa tra i 56 e i 99 anni e 6 uomini, di età compresa tra i 69 e i 94 anni. Intanto continuano a calare i positivi: sono 3.094 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.777 tamponi, di cui 5.598 molecolari e 24.179 test antigenici rapidi. Il maggior numero dei nuovi casi è a Genova (1.344), seguita da Savona (542), Imperia (439), La Spezia (403), il Tigullio (354). Dodici sono le persone non residenti in Liguria. Il numero dei casi positivi in Liguria scende ulteriormente: a oggi sono 33.761, rispetto a ieri 3.897 in meno.

Calano anche gli ospedalizzati che a oggi sono 713, 5 meno di ieri. Diminuiscono anche le terapie intensive: sono 31, 23 delle quali riguardano pazienti non vaccinati. Ieri erano 33. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: sono 33.041, 3.894 in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 9.309 vaccini. A oggi le dosi booster somministrate sono 853.891. Per quanto concerne però i ricoveri nei reparti ordinari, secondo il monitoraggio quotidiano Agenas aggiornato al 7 febbraio, la Liguria è una delle otto regioni dove la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid-19 risale registrando un 38%. Stabile invece la percentuale dei posti letto occupati nelle terapie intensive con il 15%. Calano anche gli alunni in quarantena, tra meno contagiati e nuovi criteri per la Dad: si è passati dalle 1198 classi in isolamento di venerdì alle 237 di ieri con un decremento circa dell'80%. Nel fine settimana, infatti, sono state richiamate decine di classi che erano in didattica a distanza con le vecchie regole che prevedevano la quarantena con due casi per classe.

“Accolgo con favore la nuova ordinanza del Ministro Speranza di togliere l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona gialla. Una misura che fa parte di questo giusto percorso di riapertura deciso dal Governo basato sull’evidenza scientifica e che segue l’andamento della curva epidemiologica che sta finalmente calando. Dopo l’allentamento delle regole anti Covid sulla scuola, anche questo è un passo importante verso un ritorno alla normalità”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alle nuove decisioni del Governo.

“Una normalità che stiamo piano piano riconquistando - ha aggiunto il presidente Toti -, grazie alla grande campagna vaccinale che ci sta permettendo di uscire dalla quarta ondata di questa pandemia, tutelando la nostra salute e, rispetto a un anno fa, preservando anche la nostra socialità. I dati ci dicono che l’incidenza in Liguria scende ancora, attestandosi a 1.223. Da inizio febbraio invece sono state somministrate 5.284 prime dosi, anche in questo caso abbiamo fatto l’ennesimo passo avanti per sconfiggere definitivamente il virus”.