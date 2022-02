Genova, 7 febbraio 2022 - Due donne di 94 e 92 anni e due uomini di 82 e 91 anni. Purtroppo sono i nuovi decessi – avvenuti tra mercoledì e domenica – a causa del covid; e da inizio pandemia sono quasi 5 mila i morti in Liguria (a oggi 4.944).

Scende invece per la prima volta nella quarta ondata sotto la soglia psicologica di 1.000, il numero dei nuovi casi Covid-positivi in Liguria ma soltanto perché sono stati effettuati fronte di un numero esiguo di tamponi. Sono infatti 945 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 9 mila tamponi, di cui 2 mila molecolari e 7 mila test antigenici rapidi. Genova resta la città con il maggior numero di nuovi casi (499), seguita da Savona (299), La Spezia (88), il Tigullio (78) e infine Imperia (49). Due le persone testate che non risiedono in Liguria. Scende ancora il numero delle persone positive: a oggi sono 37.659, 1.312 in meno rispetto a ieri.

Lieve aumento degli ospedalizzati che oggi sono 718 (3 in più rispetto a ieri) mentre restano stabili le terapie intensive: sono 33 i pazienti in Intensiva, 24 dei quali non sono vaccinati. Diminuiscono ancora le persone in isolamento domiciliare: sono a oggi 36.935, 1.314 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono state 5.493 le dosi di vaccino somministrate. Le dosi booster somministrate fino a oggi sono 847.070.

“In Liguria l’incidenza si conferma in calo e la situazione nei nostri ospedali è stabile, mentre continua ad aumentare progressivamente il numero di persone vaccinate anche tra i giovani. Nella fascia 5-11 sono 20.463 I vaccini già somministrati e 23.629 le prenotazioni . Segno che anche tra i più giovani sta aumentando il numero dei vaccinati”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, fa il punto sui vaccini e sulla pandemia.

In particolare, “ammontano a 1.249.000 i vaccinati con almeno una dose in Liguria pari al 90,33% e il totale delle prenotazioni è di 2.946 ; per quanto riguarda gli over 80 il 96,23% risulta vaccinato con ciclo completo; nella fascia 70/79 l’86,36% risulta vaccinato con ciclo completo, nella fascia 60/69 sono l’88,25 % i vaccinati con ciclo completo, con la punta del 90,88% di vaccinati con ciclo completo nella fascia 20-29 anni, a dimostrazione della grande adesione tra i giovani. Si tratta di numeri significativi, soprattutto per quanto riguarda la fascia dei ventenni, che pensiamo possano ancora crescere, anche per le nuove regole entrate in vigore da oggi che mirano a semplificare e tenendo conto che da martedì prossimo gli over 50 soggetti all’obbligo vaccinale dovranno essere muniti di green pass rafforzato per accedere al mondo della scuola”.

“Il quadro epidemiologico mostra una costante discesa dell’incidenza dei casi nella nostra regione, distribuita in modo uniforme in tutte le province – conclude Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - Anche il numero di ricoveri giornalieri sembra passare da un quadro di stabilità ad una tendenza alla diminuzione. La pressione ospedaliera risente positivamente di questo andamento con la conseguente sostanziale riduzione del numero di posti letto occupati registrata nelle ultime due settimane”.