Covid Liguria, bollettino del 3 agosto: calano i ricoveri

La situazione Covid in Liguria

La Spezia, 3 agosto 2022 - Sono 1.416 i nuovi positivi al Covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. Le buone notizie vengono dal calo degli attualmente positivi, 292 in meno grazie a 1.705 guarigioni certificate, e dei ricoveri, 17 in meno.

Il dato emerge a fronte di circa ottomila tamponi: 1.455 molecolari e 6.551 test rapidi.

Negli ospedali della Liguria ci sono 441 pazienti positivi al Covid, di cui 5 in terapia intensiva (ieri erano sette). Da sottolineare però che il 65% dei pazienti ricoverati che sono positivi al Covid si trovano in ospedale per altre ragioni e hanno sintomi lievi o nessun sintomo.

Purtroppo ci sono anche tre decessi, tre uomini (un 69enne e due 85enni) morti all'ospedale di Albenga fra lunedì e martedì.